Daiana Bisognin Lopes tem uma trajetória de conhecimento, dedicação e paixão pelo agro

Relações públicas de formação, Daiana Lopes é paranaense de Toledo. Profissional inquieta, ela desenvolveu uma verdadeira rede de conexões entre o agro e a comunicação

O agronegócio entrou na vida de Daiana Bisognin Lopes, 45 anos, de uma maneira, seria possível dizer, fortuita. “Foi o agro quem me escolheu. Logo que eu me formei, comecei organizar alguns eventos porque este era meu objetivo como profissional de relações públicas. E o primeiro deles foi um congresso do agro, em 2004”.

Daiana é casada com Rodrigo De Biagi, de 49 anos. O casal tem dois filhos e a família vive em Londrina, uma das sedes (a outra é São Paulo), dos negócios dessa inquieta profissional.

Aquele primeiro contato despertou em Daiana a vontade de trabalhar para o setor. “Eu fui entender o que era organizar eventos deste tipo. Eu e o agro nos encaixamos de primeira. Houve uma identificação desde o começo”, diz muito convicta.

Profissional de talento, a paranaense entendeu a necessidade de continuar a trabalhar na divulgação do agro “lá trás”. O setor tem uma linguagem diferente e um público especializado.

“Àquela época, não existia uma empresa específica que organizasse eventos apenas para o agro”, ela ressalta.

Neste mesmo ano, surgiu a FB Eventos (Ferreti e Bisognin), uma empresa especializada na organização de congressos e eventos técnico-científicos sobre e para o agronegócio. Ao longo destes 19 anos, o empreendimento não parou de crescer, exibindo solidez e inovação.

“Hoje, por exemplo, o FB Eventos organiza o Congresso Brasileiro de Soja, o Congresso de Sementes e o Congresso de Entomologia”. Todos estes, vale ressaltar, têm alcance nacional.

“Temos cerca de 70% do mercado de congressos de eventos técnico-científicos do agro aqui no Brasil”.

Profissional atenta e “curiosa” em saber cada vez mais, Daiana conta que “recentemente, nós percebemos uma mudança de mercado. Começamos a ser demandados pelas empresas para trabalhar com eventos corporativos”.

Para suprir estas novas necessidades, a relações públicas abriu uma agência de comunicação voltada ao agro, a We Plant. “A agência tem um trabalho diversificado para organizar eventos corporativos, estandes em feiras, agências de marketing e viagens técnicas e de incentivo. Trabalhamos a cadeia de marketing do agro”.

A FB Group é formada por três unidades de negócio: a FB Eventos Técnicos-Científicos, a We Plant e a terceira, a mais nova delas, é a Rebate.

Ela explica que “a FB Group é uma comunidade especializada em negócios, é um elo de conexão que transforma o cenário do agro e que congrega também uma plataforma de rebate inovadora”.

A Rebate Agro interliga os distribuidores com a indústria. “Além de controlarmos as verbas de rebate, a gente também executa as ações. Ou seja, isto ajuda a própria empresa a organizar o seu marketing”, explica.

A FB Group também desenvolve eventos próprios. O AgroBIT Brasil, com seis edições realizadas, conecta todo ecossistema do Agro para discutir e apresentar as principais inovações e tecnologias do setor.

Já o Bio Summit, marcado para acontecer em 28 e 29 de maio de 2024, em Campinas (SP), tem objetivo de reunir lideranças, empresas produtoras e distribuidoras, pesquisadores, consultores, cooperativas e agricultores para discutir e contribuir de forma organizada com o futuro dos bioinsumos e da nova agricultura.

Os números do FB Group mostram uma história de sucesso: 81 cidades e cinco países, mais de 650 eventos realizados, mais de 600 mil pessoas impactadas e 4 mil expositores satisfeitos.

Daiana diz que “trabalhamos para levar a cultura do agronegócio para além das fronteiras, para impactar comunidades e gerar negócios para nossos clientes criando laços globais”.

Autoridade no conhecimento do setor, conexão entre as partes, amarrar as pontas, ver o todo sem esquecer os detalhes: este é o trabalho que Daiana, como CEO, e equipe realizam e que cobre todos os elos da complexa e moderna cadeia do agronegócio brasileiro.

Modernidade e conectividade, aliadas ao exímio conhecimento do setor, fazem de Daiana uma relações públicas de destaque - Foto: Popins Comunicação Criativa