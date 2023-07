Cristiane Steinmetz: Força feminina no agro

Cristiane Steinmetz inspira mulheres

Produtora rural do sudoeste goiano, Cristiane Steinmetz (40) traduz a imagem atual da mulher à frente do agronegócio. Além de plantar e colher nos campos de soja e milho em Mineiros, Goiás, ela marca presença em mesas de negociação ao redor do mundo e imprime elegância e estilo como influenciadora. “Busquei me especializar para mostrar minha força”, diz ela, que relembra os estímulos recebidos de seu pai.

Formada em Direito e com projetos nas áreas de moda e joias, Cristiane garante que o sucesso como empresária foi alcançado por meio de um processo que começa na essência familiar. Para compartilhar experiências e dar voz a outras mulheres do setor, ela criou a Rede UMA – União das Mulheres do Agro, junto com a irmã, Adriane. “Meu propósito está além de produzir alimentos, é fazer a diferença na vida das pessoas”, diz.

FOTOS: DANIELLE FERNANDES E PAOLLA FILGUEIRAS