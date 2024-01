Conectada, pecuarista Maiane Engelhardt compartilha rotina no agro: 'Funções da roça'

No Espírito Santo, a pecuarista Maiane Engelhardt lida com a produção de leite no Rancho Bom de Gole

Pecuarista, boiadeira, cantora, digital influencer e dona de casa. Multifacetada, a capixaba Maiane Ferretti Engelhardt (37) cresceu no campo e jamais se distanciou dele. “Quando pequenininha, eu acompanhava meu pai nas funções da roça. Assim, eu aprendi muita coisa que levo comigo até hoje”, relembra ela. Atualmente, está à frente do Rancho Bom de Gole, localizado na cidade de São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, e assume a maior parte das funções voltadas ao agronegócio.

“Minha propriedade ainda é pequena. Eu mesma lido com as vacas, a produção do leite e o cuidado dos outros animais do meu terreno”, explica ela, apaixonada pelo que faz.

Com mais de 100000 seguidores no Instagram, Maiane ainda compartilha detalhes de sua rotina no campo com as pessoas. “É muito bom poder mostrar para as pessoas não somente o poder do agro, mas toda a sua beleza”, avalia ela, que ainda é integrante da Pecuária Brasil, uma das maiores páginas nas redes sociais voltadas ao tema. “Por meio do meu perfil, eu também consigo mostrar que nós, as mulheres, somos muito capazes de integrar esse setor que só cresce a cada dia no Brasil”, pontua Maiane.

FOTO: ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS