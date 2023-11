Cirede Carloto expande fronteiras

À frente da cooperativa de grãos Coopernorte, no Pará, Cirede Carloto ainda administra a Fazenda Agro Carloto e se dedica a projetos sociais

No comando da primeira e maior cooperativa de grãos da região Norte do Brasil, a Coopernorte, a gaúcha Cirede Carloto (47) não esconde o orgulho de ser uma mulher ligada ao campo. “Eu sou rural. O agro sempre esteve em minha vida”, conta ela, filha de agricultores.

Nascida em Bossoroca, no RS, ela atravessou o País para se dedicar verdadeiramente ao setor na cidade de Paragominas, no Pará. A motivação foi o casamento com o engenheiro agrônomo Bazilio Carloto. “Na década de 1990, recebemos um convite para desenvolver a agricultura no estado e acabamos desbravando uma nova fronteira agrícola que não existia no Pará”, diz.

Quanto à postura feminina frente aos desafios no agro, Cirede tira de letra. “Sinto que ainda temos um longo caminho para percorrer, o agro tem culturas e costumes muito masculinos”, reflete ela, que também está à frente do projeto Elas pelo Coop, que fomenta a representatividade feminina. Cirede ainda é presidente do projeto Amor em Ação, que mobiliza empresários na missão de captar recursos para tratamentos oncológicos de necessitados na região.