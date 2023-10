Café: cultura que molda gerações

Julia e Marina do Valle guiam negócios da Fazenda Monte Alto

À frente da centenária Fazenda Monte Alto, localizada em Guaxupé, no sul de Minas Gerais, Júlia Ribeiro do Valle (42), e sua mãe, Marina (73), não escondem o orgulho pela terra. O local se destaca como umas das grandes propriedades do Brasil, considerado o maior produtor do grão no mundo.

Seguindo a tradição familiar, cuja origem data de 1830, elas não só produzem como também exportam cafés especiais, certificados e sustentáveis. “Eu não escolhi a fazenda de café, foi ela que me escolheu. Sou formada em hotelaria e marketing e acabei vindo trabalhar nos negócios da família, porque vi uma oportunidade de aprender com meus pais enquanto eles ainda estão atuantes. É uma grande honra ser da sétima geração da família e produzir café nesta propriedade”, avalia Julia.

Além da exportação de café verde, a família ainda possui uma marca de café torrado, a Montanhas do Barão. “Nosso negócio está sujeito às intempéries como a seca, a geada, chuva demais ou de menos. Eu considero minha família vencedora por ter chegado tão longe”, completa ela.

Da semente à xícara, o foco do negócio é sempre a qualidade com sustentabilidade e a excelência permeia todos os setores da produção de café na fazenda. “É um grande desafio, sim. Eu tive que estudar bastante, fazer cursos e especializações na área para eu não ficar para trás”, conta a mais jovem produtora. De alto padrão, o produto, inclusive, já foi premiado em importantes concursos de qualidade no Brasil, entre eles, o da Illy Caffè, como o Melhor do Sul de Minas.

FOTOS: RICARDO DIAS