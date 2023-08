Assustou fãs: Murilo Huff se pronuncia após acidente com sua equipe gerar preocupação

Murilo Huff se pronuncia após acidente com sua equipe; caso aconteceu na mesma rodovia que Cristiano Araújo morreu

Um ônibus da equipe do cantor Murilo Huff se envolveu em um grave acidente na estrada BR-153, em Tocantins. Após as notícias se espalharem pelas redes sociais, o cantor se pronunciou sobre a situação dos ocupantes.

Ainda preocupada, a equipe do sertanejo se pronunciou em um comunicado oficial que tranquilizou os fãs. A mensagem foi publicada na madrugada desta sexta-feira (4) e

“Informamos que um dos ônibus que transportava parte da equipe do cantor Murilo Huff sofreu um pequeno acidente, mas ninguém ficou ferido e todos passam bem. O ônibus já está seguindo viagem", diz o comunicado.

Momentos depois, o próprio Murilo Huff se pronunciou sobre o tema.“Teve sim (o acidente), mas tá todo mundo bem, graças a Deus. Ninguém envolvido no acidente, tanto do ônibus, como do carro teve ferimento grave não”, declarou ao portal Leo Dias.

Como foi o acidente com a equipe de Murilo Huff?

De acordo com informações da TV Anhanguera, o ônibus de Huff colidiu com um carro de passeio próximo de Nova Olinda, no Tocantins. Na ocorrência de trânsito registrada pela Polícia Rodoviária, foi registrada uma colisão frontal e o ocupante do veículo de passeio, de 51 anos, teve apenas ferimentos leves.

Aconteceu um acidente envolvendo um dos ônibus do cantor Murilo Huff e um carro de passeio na BR-153 em Nova Olinda, TO. Equipe do cantor emitiu nota que estão todos bem, segundo informações o condutor do carro teve apenas ferimento na cabeça 🙏🏿 pic.twitter.com/HAlxMaeO4v — Antonio Sertanejo (@antonisertanejo) August 4, 2023

Murilo Huff desabafa sobre críticas ao seu novo namoro

Na última sexta-feira, 28, Murilo Huff participou do programa Fofocalizando, do SBT, e revelou que ficou chateado com as mensagens que surgiram na internet. "Se eu falasse para você que entra aqui e sai aqui, eu estaria mentindo. Eu fico muito magoado com alguns comentários", o cantor abriu seu coração sobre as críticas.

Em entrevista, o sertanejo desabafou e disse que não consegue ignorar as mensagens que surgiram na internet. "Se eu falasse para você que entra aqui e sai aqui, eu estaria mentindo. Eu fico muito magoado com alguns comentários", confessou Murilo.