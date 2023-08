Após se apresentar em Barretos, Gabi Martins desabafa: “Não é fácil”

A cantora e ex-BBB Gabi Martins refletiu sobre sua carreira e desabafou em suas redes sociais após se apresentar em Barretos

Nesta última quarta-feira, 23, Gabi Martins emocionou seus seguidores ao refletir sobre sua carreira no Instagram. A cantora se apresentou na Festa do Peão de Barretos e celebrou esta conquista em uma postagem.

A ex-BBB usou um look todo branco composto por um vestido curtinho brilhante com franjas, uma jaqueta da mesma cor e um chapéu de cowboy. Além das fotos da performance, Gabi ainda compartilhou fotos antigas do seu início de carreira e quando ainda não era cantora.

“Quem vê essa mulher forte no palco não sabe 1% do que essa menina passou. Não sabe o quanto ela lutou pra chegar ali. O quanto ela luta. Eu poderia ter continuado a minha faculdade de Odontologia, poderia ter tido uma vida mais normal, ir nas festas das minhas amigas, às festas em família, ter uma rotina de dormir e acordar em casa, ter me casado e já ter tido uma família, mas me questionaria como seria minha vida se eu tivesse arriscado”, começou ponderando a participante do BBB 20.

Gabi continuou a ponderar: “A pergunta é: o que te faz feliz? Qual sacrifício você quer fazer para seguir seu sonho? Te garanto que não é fácil e não será. Mas no meio de tantas provações eu te afirmo que será muito mais forte. Que Deus irá te fazer passar por tantas coisas para você construir sua casa em terreno firme. Com os pés no chão. Confesso que até hoje me pergunto: será que eu dou conta? Mas eu oro muito a Deus e peço a ele forças todos os dias. Obrigada por todo o carinho de vocês”.

Nos comentários, o participante do BBB 22 e marido de Viih Tube, Eliezer, comentou: “Merece todo o sucesso de mundo Gabi”. E o ex-BBB da edição deste ano, Ricardo “Alface” escreveu: “Você é grande! Parabéns por toda garra e determinação”. A cantora e ex-BBB Flay ainda comentou: “Parabéns! Você é guerreira demais, sabemos o significado de cada passo”.

Os seguidores de Gabi adoraram se emocionaram e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “A força da mulher, é inexplicável”, comentou uma fã. Outra seguidora escreveu: “Enfrentou e enfrenta grandes obstáculos, mas como honra e dignidade vai enfrentando todos”.

“Cada vez mais eu sinto orgulho de ser sua fã! Quando te conheci no BBB 20 nunca imaginei que eu ia me apaixonar por você. Fiquei encantada com seu jeito meigo de ser e principalmente uma guerreira e batalhadora que corre atrás dos seus sonhos e objetivos e hoje você está alcançando o que planejou com garra e coragem”, declarou uma admiradora.

