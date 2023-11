Andrea Cordeiro afirma: ‘Valorização do trabalho passa pelo conhecimento'

Visão plural no agronegócio, Andrea Cordeiro se dedica a programas voltados para o setor e idealiza o lançamento de um livro no próximo ano

Há 26 anos dedicando-se ao universo do agronegócio, a paulistana Andrea Cordeiro (52) transformou não somente sua rotina, mas a de toda a sua família. Fora da porteira, ela fornece consultoria para empresas com foco em gestão de risco e comercialização, mentorias para lideranças do setor, além de idealizar a imersão de profissionais dentro e fora das fazendas. “O agro sempre esteve presente em minha vida. Eu me formei em Direito e queria ser juíza. Mas o bichinho do agro já tinha me picado desde criança, eu só não sabia como trabalhar com ele”, explica ela, que é neta de agricultores.

A base familiar, aliás, é um dos principais motivadores de seu trabalho. Casada com o cirurgião dentista Marco Antonio (57) e mãe de Thalita (32) e Marcos Vinícius (30), ela segue em busca de desmistificar os preconceitos no agronegócio. “Sou uma profissional atenta a todas as informações. No agro, o caminho para a valorização do trabalho passa pelo conhecimento”, avalia Andrea. Especialista em comercialização de commodities agrícolas, no próximo anoela pretende lançar o livro Commodities Agrícolas e Gerenciamento de Risco: um Combo de Sucesso.

FOTOS: CARLLA FILUS