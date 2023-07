Ana Castela mostra intimidade com Gustavo Mioto: 'Tava na hora'

Em novas fotos fotos, Ana Castela mostra intimidade divertida com Gustavo Mioto e encanta fãs

A cantora Ana Castela compartilhou novas fotos com o namorado, o cantor Gustavo Mioto. Nesta sexta-feira, 21, a jovem, de 19 anos, atualizou seu feed na rede social com cliques cheios de amor com o eleito e chamou a atenção.

Nos registros, o casal apareceu trocando bastante carinho com muita diversão. Os pombinhos revelaram um pouco de sua intimidade e mais uma vez mostraram que adoram fazer uma gracinha, combinando bastante.

"Tava na hora de mudar o feed pra melhor... // qual sua foto favorita?", escreveu Ana Castela na legenda perguntando para os fãs o que acharam. Nos comentários, eles foram elogiados. "Todas estão perfeitas", falaram. "Minha meta de relacionamento é esse", admiraram.

Nesta quinta-feira, 20, Ana Castela rebateu críticas após um vídeo polêmico envolvendo sua imagem. "Me xingar é muito fácil. Então, eu vim falar isso porque eu sei que tem muitos artistas que levam fama de antipático por coisas que eles não têm culpa", pontuou. Entenda o que houve aqui.

Veja as fotos de Ana Castela e Gustavo Mioto:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BOIADEIRA ® (@anacastelacantora)

Assumidos e felizes

O cantor sertanejo Gustavo Mioto não poderia estar mais apaixonado! De aliança e tudo, o gato está namorando a cantora Ana Castela desde junho de 2023. E em entrevista ao podcast Pod Delas, ele falou sobre como se apaixonou pela dona do hit Pipoco.

Durante o programa, a apresentadora Bruna Unzueta perguntou para Mioto desde quando ele era apaixonado pela Ana. E o cantor não poupou detalhes sobre a sua história de amor! "Acho que foi no final do ano que vi que tinha [me apaixonado]", disse ele.

O sertanejo logo destacou que a namorado chamou sua atenção desde o primeiro momento. "É diferente quando a gente conhece alguém que você fala, uhm...", disse o cantor fazendo cara de interessado. "A gente vive em um meio muito sintético, que [as coisas] passam bem rápido. E ai quando chega um ser humano assim na sua frente, de cara você estranha, não é?"