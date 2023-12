A ampla sabedoria de Marta Ferreira

Em Minas Gerais, Marta Ferreira transforma sua rotina por meio do agro

Seja na música, na cultura ou no agronegócio, o grande segredo do sucesso de Marta Ferreira (65) é a dedicação. Na gestão da fazenda Monjolo Queimado, situada em Jacuí, Minas Gerais, ela tem como

atividades o cultivo de café, abacate e feno. “Sinto-me muito à vontade de atuar no agro, setor no qual as mulheres, cada vez mais, emprestam suas habilidades ao desenvolvimento e crescimento desta atividade essencial à prosperidade de nosso País”, declara Marta, que se dedica à tal função desde 2010.

Antes de se entregar ao campo, sua rotina acontecia dentro da sala de aula, atuando como professora de Piano e Canto Coral por mais de 30 anos. “Persistência, resiliência e disposição para adaptar-se, além de muita vontade, são fundamentais para trabalhar em qualquer setor”, reflete ela.

Integrante da Associação dos Cafeicultores do Sudoeste de Minas, Marta defende a agricultura sustentável. “O agro é uma atividade complexa e trabalho não falta! A rotina exige um planejamento bem pensado, muita disciplina e, principalmente, um amor enorme. Difícil atuar nesta atividade se você não gosta dela”, afirma.

FOTOS: RICARDO DIAS