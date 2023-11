Afeto e dedicação de Andressa Biata

Entregue ao agro, Andressa Biata valoriza rotina no campo com o clã

A vida no campo e a paixão pelo agro sempre estiveram no sangue de Andressa Biata (39). No comando da empresa Ruraiz Pecuária, que, entre outras atividades, atua na compra e venda de fazendas e transporte de gado, ela também atua na Fazenda São João do Pontal, no Mato Grosso do Sul, e dribla barreiras do setor. “Não foi o agro que entrou na minha rotina, mas eu que entrei de cabeça no agro”, diz Andressa, aos risos.

Casada com o veterinário Rafael Rezende (34), e mãe do fofo João (3), ela equilibra os afazeres na terra com a vida em família e ainda se dedica às redes sociais, nas quais expõe sua própria visão do setor. “É uma forma de valorizar o agro e as mulheres”, explica.

FOTOS: PAOLLA FILGUEIRAS