Yudi Tamashiro confunde seguidores ao mostrar teste de covid: "Achei que a Mila estava grávida"

Yudi Tamashiro testou positivo para a covid-19, mas alguns seguidores acharam que ele ia ser pai

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 17h14

Yudi Tamashiro (29) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 27, para contar que testou positivo para a covid-19.

Em seu perfil no Instagram, o apresentador compartilhou uma foto do teste rápido de antígeno e disse que em breve estará bem de novo.

"Positivo. Já, já estou bem de novo. Deus tá cuidando", afirmou ele na legenda da publicação.

A postagem de Yudi, no entanto, confundiu alguns seguidores, que imaginaram que ele iria anunciar seu primeiro filho com a cantora Mila (33), com quem se casou em abril deste ano.

"Pensei que fosse ser pai", disse uma seguidora. "Olhei rápido achei que era teste de gravidez", confessou outro. "Achei que a Mila estava grávida", escreveu uma fã. "Ia dar parabéns", comentou a modelo Andressa Urach (34). "Achei que estivessem grávidos. Fica bem irmão, se precisar, o irmão tá aqui", disse o ator Caio Castro (32).

Confira: