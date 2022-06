Thais Fersoza relata rotina com filhos após Michel Teló testar positivo para Covid-19: ''Intenso''

Thais Fersoza revela como está sendo a rotina com filhos pequenos após Michel Teló testar positivo para Covid-19

Redação Publicado em 01/06/2022, às 09h48

Thais Fersoza (38) usou as redes sociais para ter uma conversa com os fãs de como tem sido a sua rotina com os filhos, Melinda (5) e Theodoro (4) desde que o marido, o cantor Michel Teló (41), testou positivo para a Covid-19.

No vídeo, compartilhado no Instagram Stories, a atriz classificou como intensos estes últimos dias: "Estou por aqui, está intenso com as crianças em casa, Michel isolado. Muita gente perguntou se ele está com Covid, ele está", pontuou ela.

"As crianças e eu testamos negativo, mas ele testou positivo. Depois eu vou falar um pouco sobre como estamos fazendo em casa, mas está sendo muito intenso com as crianças em casa direto e ele isolado", explicou.

A apresentadora aproveitou o momento para mostrar as olheiras causadas pelo cansaço e a correria do dia-a-dia: "Olha a cara da pessoa", disse ela, apontando no vídeo.

Michel Teló testa positivo para a covid-19:

Ainda recentemente, Michel Teló falou sobre testar positivo para o coronavírus após 4 testes negativos. No relato, ele garantiu que está bem, apenas com a garganta pegando e teve um pouco de febre: "Tomei as 3 doses e isso me tranquiliza de saber que esse vírus miserável não vai me fazer mal.", afirma ele.