Samara Felippo recebe 3ª dose da vacina contra a covid-19 e comemora: ''Muito feliz''

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 20h22

Samara Felippo (43) recebeu a terceira dose da vacina contra a covid-19 nesta quarta-feira, 9.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou o vídeo do momento em que toma a dose de reforço e aproveitou para falar sobre a importância da vacinação.

"Dia da minha 3º dose! Muito feliz! Lembrando que a vacina te protege de reações mais graves do Covid, nunca falamos que ela te imuniza completamente", avisou.

Em seguida, Samara ressaltou que com a vacinação as quedas nas internações diminuíram e se cada pessoa seguir se protegendo, em breve a vida pode começar a voltar ao normal. "As quedas de internações em UTI, são reflexo do avanço da campanha de vacinação contra COVID-19 e das estratégias de prevenção e enfrentamento da doença. Seguimos nos protegendo, vacinando e tentando voltar ao 'normal'", completou.

Vale lembrar que no começo deste ano a atriz revelou que testou positivo para a covid-19. Na ocasião, ela comunicou nas redes sociais que iria adiar a estreia de sua peça. "Adiamos Mulheres que Nascem com os Filhos, que estrearia no dia 13, mas vamos estrear no dia 21. Quem já comprou, vai poder ir com ingresso do dia 13. O motivo é meio óbvio, né: em meio a esta pandemia eu também peguei Covid", revelou ela nos Stories de seu Instagram.

Confira o vídeo de Samara recebendo a vacina: