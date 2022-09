Recuperada da covid-19, Beth Goulart agradece mensagens de apoio dos seguidores

A atriz Beth Goulart revelou que seu novo exame deu negativo para a covid-19, e agradeceu o carinho que recebeu dos fãs durante a última semana

Beth Goulart(61) usou as redes sociais para contar aos seguidores das redes sociais que está recuperada da covid-19. A atriz testou positivo para o vírus no último dia 5, e na ocasião contou que tomou as quatro doses do imunizante e explicou que estava sentindo apenas dor de garganta.

Uma semana após o diagnóstico, a artista realizou um novo exame e dessa vez deu negativo. Em seu perfil no Instagram, a filha de Nicette Bruno (1933 - 2020) postou um vídeo em que aparece sorridente segurando o teste com o resultado negativo e agradeceu as mensagens de apoio que recebeu dos fãs.

"Xô Covid!!! Depois de uma semana, graças a Deus meu exame deu negativo", disse Beth, que em seguida contou como está se sentindo. "Ainda um pouco afônica e com uma tosse chata, mas vai passar. Obrigada pelas orações, pelas mensagens de afeto e carinho", completou a artista na legenda da publicação.

Lançamento de livro

Um time de celebridades marcou presença no lançamento do livro da atriz Beth Goulart. A artista recebeu convidados para a divulgação do livro que escrevia com a mãe, Nicette Bruno, que faleceu aos 87 anos, vítima da covid-19. O livro de Beth é um projeto que ela começou com a mãe após receberem um convite para escrever sobre o conteúdo das palestras que faziam juntas.

