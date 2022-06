Preta Gil toma quarta dose da vacina da covid-19: "Feliz por me sentir ainda mais protegida"

A cantora Preta Gil recebeu a dose de reforço contra a covid-19 e incentivou os fãs a se vacinarem

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 20h58

Preta Gil (47) contou para os seguidores das redes sociais que recebeu a quarta dose da vacina contra a covid-19.

Em seu perfil no Instagram, a cantora compartilhou um vídeo do momento que toma a dose de reforço e incentivou os seguidores a se imunizarem também.

"Amores, ontem tomei a quarta dose da vacina e fiquei muito feliz por me sentir ainda mais protegida!", afirmou a artista.

Preta também pediu para os fãs seguirem se cuidando. "Continuem se cuidando! Os casos de COVID-19 permanecem, assim como os de Influenza e outras viroses. Não deixem de se prevenir e mantenham o calendário vacinal atualizado! É mais do que importante, é necessário!", reforçou.

Para finalizar a publicação, a cantora contou que as enfermeiras eram suas fãs e elas cantaram um de suas músicas. "Eu amei que as enfermeiras eram minhas fãs e sabiam cantar minha música! Elas cantam “Sinais de Fogo” no final do vídeo! #VacinaSim #VacinaSalva #vivaoSUS", completou.

Confira o momento que a cantora toma a dose de reforço: