Michel Teló testa positivo para a covid-19: ''Chateado demais''

Após 4 testes negativos, Michel Teló testa positivo para o coronavírus

CARAS Digital Publicado em 28/05/2022, às 12h59

Neste sábado, 28, Michel Teló (41) teve uma notícia não tão boa para dividir com os seguidores: ele está com covid.

Em seu Instagram, o cantor sertanejo publicou um vídeo de aproximadamente 3 minutos no qual contou sobre o resultado positivo.

Durante o registro, ele garantiu que está bem, apenas com a garganta pegando e teve um pouco de febre.

O artista também fez questão de contar que Thais Fersoza (38) e os filhos estão negativados. Ele está isolado do resto da família.

Inclusive, Teló não vai conseguir comparecer às gravações do The Voice que aconteceriam hoje. Toni Garrido (54) vai o substituir nesta etapa.

“É turma… Testei positivo também. Estou bem, só rouquidão mesmo”, contou no início da legenda. “Tomei as 3 doses e isso me tranquiliza de saber que esse vírus miserável não vai me fazer mal”.

“Estou isolado aqui em casa. Cuidando desde quando senti um primeiro sintoma. Fiz 4 testes negativos até que positivou”, revelou em seguida.

"Obrigado pelo carinho de todos. E seguimos firmes por aqui. Se cuidem, tomem a vacina", aconselhou o músico ao final.

Veja o vídeo de Michel Teló contando que testou positivo para a covid-19: