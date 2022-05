Maria Prata testa positivo para a covid-19: "Sintomas de uma gripona braba"

Nas redes sociais, Maria Prata revelou que testou positivo para a doença e ressaltou a importância da vacina

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 15h06

Maria Prata (41) testou positivo para a covid-19 nesta segunda-feira, 23.

No Stories do Instagram, a jornalista compartilhou uma foto do teste com o resultado positivo para a doença e lamentou a situação.

"Pronto, minha vez. Olha, se eu peguei, todo mundo vai pegar, viu? Era a maluca da máscara, cuidadosa, beirando o TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo). E tchuns. Dancei", escreveu ela.

Maria ainda deu detalhes dos sintomas que está sentindo. "Por aqui sintomas de uma gripona braba. Cuidem-se", acrescentou a jornalista, lembrando os fãs a importância da vacinação. "Estão com a vacina em dia? Eu sim. Corra lá. Tomem a dose que não tomaram", alertou.

Em outra publicação, ela voltou a falar sobre a vacina salvar vidas. "E pensar que, meses atrás, esse 'bicho' dentro de mim poderia me matar... Agora só está me matando de espirrar. Vacina. Vacina. Vacina", finalizou.

Maria, vale lembrar, é casada com Pedro Bial (64). Os dois são pais de Laura, que está com 3 anos e Dora, que tem 1.

Recentemente Bial completou 64 anos e para comemorar a data, a jornalista compartilhou registros em clima de romance ao lado do amado nas redes sociais, com quem é casada desde 2015, e se declarou. "Ainda vou te beijar, te beijar, quando você tiver 64! Viva esse cara incrível! Parabéns, meu amor", escreveu a comunicadora na legenda.

Confira a publicação: