Marcos Mion conta como foi seu processo de recuperação após pegar Covid-19: "Não foi fácil"

O apresentador Marcos Mion compartilhou sua experiência com a Covid-19 e comentou o medo que tinha de pegar a doença

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 19h26

Nesta terça-feira, 31, Marcos Mion (42) compartilhou por meio de um vídeo em seu Instagram como foi seu processo de recuperação após contrair Covid-19.

Há sete dias, o apresentador postou um vídeo revelando que havia contraído a doença e que as gravações do Caldeirão estavam canceladas.

O apresentador revelou que no início, a doença o derrubou e o fez sentir mal. "Não foi fácil. Os primeiros três dias foram um terror. Realmente fiquei muito destruído. Tinha muito medo de pegar essa doença", contou.

Mion contou que ficou mais calmo ao saber que tinha as três doses da vacina contra a Covid-19 quando pegou a doença. "Eu enfrentei com muita paz. A paz de saber que você não vai morrer, a paz de saber que você não vai perder para esse vírus", revelou o apresentador.

Na legenda da postagem, o apresentador do Caldeirão revelou que não se sentiu bem para postar fotos em suas redes sociais enquanto estava doente. "Eu tive uma sensação de ansiedade ao ver que não estava bem a ponto de postar feliz, vivendo minha vida normal", escreveu o pai de Romeu.

Recuperado da doença, Marcos revelou no vídeo que já está no Rio de Janeiro para retomar as gravações do Caldeirão.

