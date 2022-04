Maju Coutinho testa positivo para covid-19 pela terceira vez

A jornalista Maju Coutinho foi diagnosticada com covid-19 e está afastada da TV Globo

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 18h22

Maju Coutinho (43) está com covid-19 pela terceira vez.

A jornalista da TV foi diagnosticada com a doença pela primeira vez em 2021, quando comandava o Jornal Hoje, e testou positivo pela segunda vez no começo deste ano. Na ocasião, Mariana Gross (43) a substituiu no Fantástico.

Maju ficará afastada da Globo até se recuperar do vírus. A emissora informou que ela está com sintomas levas e que passa bem. Até o momento não foi informado quem comandará o Fantástico do próximo domingo, 1 de maio.

Fábio Jr. cancela show

Além da apresentadora, Fábio Jr. (68) também testou positivo para a covid-19 e precisou cancelar um show.

Nesta última quinta-feira, 28, a assessoria do artista informou através de um comunicado que o cantor foi diagnosticado com o vírus e precisou adiar a apresentação que faria no próximo sábado, 30, em Curitiba, no Paraná.

"A Agência Produtora, Granola Talentos e RW7 comunicam que o artista Fábio Jr. acaba de testar positivo para Covid-19. Em virtude disso, o show programado para o dia 30/04, em Curitiba/PR, será adiado. Uma nova data será divulgada em breve e todos os ingressos adquiridos continuam válidos para o respectivo dia", dizia a nota.