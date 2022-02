Lucio Mauro Filho comemora ao receber terceira dose da vacina contra a covid-19

O ator Lucio Mauro Filho publicou uma foto recebendo a dose de reforço da vacina contra a covid-19 e comemorou

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 19h28

Lucio Mauro Filho(47) usou as redes sociais para comemorar a terceira dose da vacina contra a covid-19.

O ator recebeu a dose de reforço nesta terça-feira, 22, e dividiu o momento especial em seu perfil oficial no Instagram.

"Prazer Pfizer, seja bem-vinda ao meu corpinho! Dia da dose de reforço e que venham quantas forem necessárias!", afirmou o artista no começo da legenda.

Lucinho também fez um agradecimento aos profissionais da saúde e a ciência. "Meu agradecimento a toda turma do Planetário da Gávea, sempre queridos e afetuosos. Viva a ciência, viva o SUS! #ᴠᴀᴄɪɴᴀᴘᴀʀᴀᴛᴏᴅᴏs #sus #vivaosus #ᴠᴀᴄɪɴᴀsim", finalizou ele.

Vale lembrar que o ator testou positivo para a covid-19 em 2020. Um ano após ser diagnosticado com a doença, o ator decidiu dar detalhes sobre o drama que viveu. "[...] 5 meses trancado em casa e na única vez que sai, me infectei...Um frio absurdo me acometeu. Fui no quarto pegar um casaco e de repente não era mais frio, era calafrio. Em 30 minutos estava com 38 de febre. Mais uma hora e já não sentia mais cheiro, me faltava o ar e eu tinha certeza de estar contaminado. A família se assustou e eu já pedi pra Cíntia ir dormir com as crianças. Passei aquela madrugada sozinho no quarto sem conseguir dormir", relatou ele em um trecho da publicação.

Confira a publicação de Lucio Mauro sobre a vacina da covid-19: