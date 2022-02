Leticia Spiller recebe a terceira dose da vacina contra a covid-19 e comemora: ''Viva''

A atriz Leticia Spiller compartilhou um vídeo recebendo a terceira dose da vacina e celebrou com os seguidores

CARAS Digital Publicado em 04/02/2022, às 11h54

Nesta sexta-feira, 4, Letícia Spiller (48) recebeu a sua terceira dose da vacina contra a covid-19.

E como de costume, a atriz compartilhou com os seus seguidores imagens do feito e comemorou com todos eles.

No perfil do Instagram, ela publicou um vídeo com a profissional da saúde que a vacinou ao som de Paz Me Guia, da banda Fuze, do filho Pedro Novaes.

"Terceira dose! Bom fim de semana pra vocês!!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os admiradores fizeram questão de elogiar: "Viva a vida", "Você é inspiração", "Incrível, logo tomo a minha", "Maravilhosa e consciente", disseram.

CONFIRA O VÍDEO DE LETICIA SPILLER