Juntos, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira tomam dose de reforço contra a covid-19

Atriz Paolla Oliveira e cantor Diogo Nogueira receberam a terceira dose da vacina contra a covid-19 no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 08h48

A atriz Paolla Oliveira (39) e o namorado, Diogo Nogueira (40), se vacinaram contra a covid-19 na quinta-feira, 24!

O casal, que assumiram o namoro em julho do ano passado, esteve em posto de vacinação no Rio de Janeiro para receber a terceira dose do imunizante.

Em seu feed no Instagram, a famosa compartilhou registros do momento, em que aparecem ao lado da enfermeira responsável pela aplicação.

"Terceira dose. Enfim com minha dose reforço, de vida, de saúde, de esperança, de ciência. Já estava muito ansiosa por esse momento, que acabou sendo adiado mais que eu pretendia por questões pessoais", começou escrevendo na legenda da postagem.

Paolla Oliveira ainda ressaltou a importância da vacinação para evitar os casos graves da doença e mortes e do SUS. "Mas agora sim, VACINADA PELA TERCEIRA VEZ e que venham quantas outras forem preciso pra acabar com a covid-19. Viva o SUS sim e sempre!", disse ainda.

Confira o momento da vacinação de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira: