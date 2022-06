Ex-presidente Lula e a esposa, Janja, testam positivo para a covid-19

O ex-presidente Lula está assintomático e sua esposa com sintomas levas

CARAS Digital Publicado em 05/06/2022, às 20h58

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (76) e sua esposa, a socióloga Rosângela Silva, mais conhecida como Janja, estão com covid-19.

A informação sobre o diagnóstico positivo foi publicado no perfil oficial do político no Instagram e Twitter.

Lula está assintomático e Janja está com sintomas levas, mas seguem isolados. Tos compromissos da próxima semana foram cancelados.

"O ex-presidente Lula e sua esposa @JanjaLula foram diagnosticados hoje com Covid19. Os dois estão bem, o ex-presidente assintomático e Janja com sintomas leves. Ficarão em isolamento e acompanhamento médico nos próximos dias. #equipeLula", diz o comunicado divulgado pela equipe.

Vale lembrar que o casal oficializou a união no dia 18 de maio. A cerimônia aconteceu em São Paulo e contou com a presença de cerca de 200 convidados, incluindo personalidades do meio político e artístico do país

