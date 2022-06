Cristiano, da dupla com Zé Neto, testa positivo para a covid-19

O cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, foi diagnosticado com covid-19 após se encontrar com familiar que estava com o vírus

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 21h51

Cristiano, da dupla com Zé Neto, testa positivo para a covid-19 - Reprodução/Instagram