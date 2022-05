Com covid, Mariana Xavier lamenta por ter que ficar 1 mês longe do namorado: ''Desafio''

Mariana Xavier faz desabafo ao revelar que ela e Diego Braga vão ficar 1 mês longe um do outro

CARAS Digital Publicado em 17/05/2022, às 13h36

Após mais de 2 anos de pandemia, isolamentos e vacinas, os casos de covid-19 ainda acontecem até nas pessoas que mais se cuidam.

Como é o caso de Mariana Xavier (41) que anunciou no domingo, 15, que testou positivo para a doença pela primeira vez.

Ainda abalada, a atriz decidiu fazer um desabafo em seu Instagram nesta terça-feira, 17. Ela falou sobre o tempo que vai ter que passar separada de seu namorado, Diego Braga.

Para ilustrar o post, ela usou um clique em preto e branco no qual apareceu trocando um olhar intenso com o amado.

“Já faz mais de 15 dias que eu não vejo o Diego, e agora, por conta do meu isolamento, essa distância deve chegar a quase 1 mês”, começou na legenda. “Tem chamada de vídeo, que dá uma amenizada na saudade, claro, mas gostoso mesmo é ‘ver’ à moda antiga... É estar fisicamente junto, com a pessoa ao alcance dos nossos 5 sentidos. Poder sentir o cheiro, o gosto, o toque”.

“Nesses quase 3 anos de namoro, foram muitas as vezes em que a gente teve que se adaptar a novas rotinas. E com as vidas que temos e as realizações que ainda teremos, a tendência da loucura de agendas é só piorar. O desafio é encarar essa realidade e aprender a conviver com ela”, disse a eterna Marcelina de Minha Mãe é uma Peça em seguida.

“Só somos incríveis como casal porque nos respeitamos e admiramos como indivíduos, porque incentivamos os sonhos um do outro, e, porque podemos voar sabendo que existe um lugar seguro e quentinho pra onde voltar. Amor não prende, amor liberta. Amor não dói, amor cura”, se declarou ao final.

Confira o post me que Mariana Xavier lamentou por ter que ficar 1 mês longe de seu namorado, Diego Braga: