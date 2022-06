Cesar Tralli recebe a quarta dose da vacina contra o Covid-19: ''Alívio e gratidão''

O jornalista Cesar Tralli celebrou a sua vez de tomar a quarta dose da vacina contra o coronavírus

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 17h33

Nesta sexta-feira, 10, Cesar Tralli (51) tomou a quarta dose da vacina contra a Covid-19 e usou as redes sociais para celebrar.

No perfil do Instagram, o jornalista compartilhou uma foto do feito ao lado da profissional de saúde e comemorou com os seus seguidores.

"É Tetra! É Tetra! O reforço…do retorno. No braço. Quarta dose da vacina anti Covid", escreveu ele na legenda da publicação.

Em seguida, o marido de Ticiane Pinheiro transbordou felicidade pelo momento tão esperado. "Alívio e gratidão em dose infinita", completou.

Nos comentários, os admiradores do apresentador foram só elogios. "Parabéns, Tralli", "Viva, que momento maravilhoso", "Isso ai!! Vacina boa é Vacina no braço!", disseram.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE CESAR TRALLI