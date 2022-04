Após show histórico no Lollapalooza Brasil, Miley Cyrus anuncia que está com Covid-19

Nesta sexta-feira, 1, Miley Cyrus (29) revelou em seu Twitter que testou positivo para a Covid-19, e que está bem.

A cantora que fez história no Lollapalooza Brasil, e performou em outros países neste último mês de março, escreveu no tweet: "Viajando ao redor do mundo, tocando para 100 mil pessoas por noite e conhecer centenas de fãs por dia as chances de pegar Covid são bem altas. Eu tenho Covid agora mas definitivamente valeu a pena".

Em um outro recado, em que a diva pop dizia estar chateada por não poder comparecer em um evento da fundação Janie's Fund, criada pelo cantor Steven Tyler (74), a artista acalmou os fãs: "Estou bem então não se preocupem comigo".

Os fãs da dona do hit Plastic Hearts mandaram mensagens positivas para a cantora! "Te desejando uma rápida recuperação. Por favor se cuide", escreveu uma seguidora. Outro fã comentou: "Eu te amo muito e espero que você melhore logo".

Mas este dia 1 de abril também teve notícia boa de Miley Cyrus! Nesta sexta, a cantora lançou o álbum ATTENTION.

O lançamento tem músicas gravadas ao vivo em um show de Miley em Los Angeles, a novidade foi anunciada ao final da sua performance histórica em São Paulo.

Outra surpresa na apresentação de Miley no Autódromo de Interlagos, foi a aparição de Anitta (28) para cantar o hit Boy's Don't Cry.

