Alinne Moraes comemora a vacinação do filho contra a covid-19: ''Meu filhote vacinado''

A atriz Alinne Moraes celebrou a vacinação do filho, Pedro, contra a covid-19 através das redes sociais

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 12h29

Nesta quarta-feira, 9, Alinne Moraes (38) celebrou a vacinação do filho, Pedro, de 7 anos, contra a covid-19.

No perfil do Instagram, a atriz compartilhou um vídeo no posto e mostrou a reação do herdeiro, que foi muito corajoso durante a vacinação.

- Titi e Bless, filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, são vacinados contra a covid-19

"Meu filhote vacinado!! Viva o SUS!! Viva a ciência!", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Os admiradores lotaram os comentários de elogios: "Ô meu deus, coisa boaa! Viva o sus!", "Tão lindo esse príncipe", "Linda, isso é um exemplo para o país", "Me emocionei! Viva tudo que há vida!".

CONFIRA A VACINAÇÃO DE PEDRO