Zöe Kravitz se arrepende de ter criticado Will Smith por conta de tapa no Oscar 2022

A atriz de Batman, Zöe Kravitz revelou que se arrependeu de ter se pronunciado sobre tapa de Will Smith em Chris Rock durante o Oscar 2022

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 19h12

Nesta terça-feira, 16, uma entrevista com a atriz Zöe Kravitz (33) revelou que ela se arrependeu de ter falado sobre o tapa de Will Smith (53) em Chris Rock (57) durante a cerimônia do Oscar 2022.

“Estou dividida sobre o que dizer agora, apenas porque eu deveria falar sobre isso. Tenho sentimentos muito fortes em relação a isso”, comentou. “Eu gostaria de ter lidado com isso de uma forma diferente. E tudo bem”, disse a atriz de The Batman em entrevista ao The Wall Street Journal.

Na época, a artista publicou uma foto de seu elegante vestido no tapete vermelho do Oscar 2022 e escreveu uma legenda debochando da situação.

“Aqui está uma foto do meu vestido na cerimônia onde aparentemente estamos agredindo as pessoas no palco agora”, escreveu a filha do músico Lenny Kravitz (57) na postagem agora deletada de seu Instagram.

Desabafou!

A atriz também revelou em uma entrevista neste ano que se sentiu desconfortável no set da série Big Little Lies, onde atua ao lado de Nicole Kidman.

Houve alguns momentos em que me senti um pouco desconfortável [nas filmagens na Califórnia], porque é uma área muito branca”, afirmou ao jornal americano The Guardian.