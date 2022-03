Zoe Kravitz alfineta Will Smith após tapa em Chris Rock

Em postagem nas redes sociais, a atriz deixou uma indireta para Will Smith após o episódio durante o Oscar

E o tapa de Will Smith (53) em Chris Rock (57) segue repercutindo na web. Desta vez a atriz Zoe Kravitz (33), deixou seu comentário sobre o episódio.

Em seu perfil no Instagram, Zoe compartilhou uma foto de seu look usado na cerimônia do Oscar 2022 e aproveitou o espaço para deixar uma indireta.

"Aqui está uma foto do meu vestido na premiação onde aparentemente estamos agredindo as pessoas no palco agora", escreveu.

Isso porque, durante a cerimônia do Oscar 2022, que aconteceu no último domingo, 27, o ator Will Smith deu um tapa em Chris Rock após o humorista fazer uma piada sobre a esposa de Will, Jada Pinkett Smith (50), portadora de uma doença autoimune.

Veja o comentário de Zoe Kravitz sobre o episódio no Oscar 2022: