Zendaya milionária? Atriz renegocia cachê para próxima temporada de Euphoria

A atriz estadunidense Zendaya renegociou na última semana seu cachê por episódio da série Euphoria, e o valor é surpreendente

A atriz estadunidense Zandaya renovou seu contrato com a série Euphoria, de Sam Levinson que lançará sua terceira temporada, e com isso renovou também o valor de seu cachê! A série acompanha Rue, a protagonista interpretada por Zendaya, uma menina com problemas com drogas que acabou de voltar da clínica de reabilitação e seu grupo de amigos e colegas, todos com histórias, trajetórias e questões únicas.

O seriado é um remake de uma versão com o mesmo nome israelita, mas acabou ganhando mais popularidade devido à exibição no serviço de streaming HBO. Euphoria trouxe à Zendaya a conquista de dois prêmios do Emmy Awards como melhor atriz (2020 e 2022), e por isso a famosa se tornou a mulher mais jovem a ganhar dois Emmys!

Mas afinal, qual será o valor do novo salário de Zendaya na terceira temporada de Euphoria, da HBO?

De acordo com o site Puck News, o novo salário da famosa será de 2 milhões de dólares por episódio (convertendo cerca de R$10 milhões).

Nesta terceira temporada, além de ser protagonista da série, Zendaya também será produtora da mesma. Agora Zendaya se encontra em décimo lugar na lista de atores com maior cachê. Como o site mencionou, agora Zendaya faz parte do clube', se referindo ao grupo de atores e atrizes que ganham valores acima de 1 milhão de dólares como cachê por episódio, entre eles: Helen Mirren, Michael Keaton, Harrison Ford, John Krasinski e Kevin Costner.

A série está iniciando as produções da terceira temporada, mas ainda não temos nenhuma previsão de estreia.