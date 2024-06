Vittória Seixas, de 'A Infância de Romeu e Julieta', estreia no cinema: "Empolgada"

Conhecida por sua atuação na novela 'A Infância de Romeu e Julieta', do SBT, a atriz Vittória Seixas está no elenco de 'Grande Sertão'

Vittória Seixas, conhecida por seu trabalho na novela 'A Infância de Romeu e Julieta', do SBT, está prestes a estrear nos cinemas com o filme 'Grande Sertão', programado para lançamento nesta quinta-feira, 6.

No longa, a atriz, que tem apenas 15 anos, interpreta a personagem Diadorim na infância, papel que na fase adulta é vivido pela atriz Luisa Arraes, protagonista da história, e falou sobre o desafio. "Foi uma mudança radical, sabe? Gravamos em 2021, antes de eu entrar pra novela", contou.

Ela também falou sobre a mudança no visual. "Para entrar de cabeça na personagem, precisei cortar meus cabelos. Foi um passo ousado, mas necessário para dar vida à personagem de uma forma autêntica. Foi um gesto simbólico que me ajudou a mergulhar ainda mais no universo do filme", ressaltou.

"Mesmo sendo uma mudança grande, estou empolgada com o resultado e espero que o público goste tanto quanto eu gostei de interpretar essa personagem", completou Vittória.

O filme

Dirigido por Guel Arraes e com roteiro dele e Jorge Furtado, baseado no romance 'Grande Sertão', de Guimarães Rosa, o filme conta com um elenco de peso. Além de Vittória Seixas e Luisa Arraes, o filme é protagonizado por Caio Blat, Rodrigo Lombardi, Eduardo Sterblitch, Luís Miranda, Mariana Nunes e Luellem de Castro.

O filme 'Grande Sertão Veredas' é uma adaptação contemporânea do renomado livro 'Grande Sertão: Veredas', de Guimarães Rosa, que já encantou leitores há quase sete décadas com sua linguagem poética e sua narrativa marcante. A produção busca trazer a essência da obra original para a realidade atual, explorando temas universais e relevantes.

Situado em um complexo de favelas brasileiro chamado 'Grande Sertão', em um futuro próximo, o longa-metragem mergulha os espectadores em um cenário de confronto entre bandidos e policiais. Os personagens Riobaldo e Diadorim, interpretados por jovens talentos, são apresentados como protagonistas que vivem os impactos devastadores da guerra urbana.