Vencedora do prêmio de Melhor Atriz, Jessica Chastain fala sobre tapa de Will Smith no Oscar 2022

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 18h27

A atriz vencedora do Oscar de Melhor Atriz deste ano, Jessica Chastain (45) relembrou o momento em que Will Smith deu um tapa em Chris Rock durante a transmissão da premiação.

Nesta última segunda-feira, 27, a entrevista revelou em entrevista para a revista americana Porter como foi o momento na plateia da maior premiação do cinema.

“Bem, foi uma noite estranha”, começou a atriz que venceu o Oscar por sua atuação no filme “Os Olhos de Tammy Faye”.

Jessica comentou sobre a sensação que estava o Dolby Theather, onde a cerimônia foi realizada: “Eu entrei em um local com uma energia muito pesada, e eu estava tentando descobrir como respirar e criar calma”.

Relembrando o tapa

Durante a cerimônia do Oscar 2022, o comediante Chris Rock fez uma piada com Jada Pinkett Smith, esposa de Will.

O ator então subiu ao palco e deu um tapa em Chris. Após o momento tenso, Will Smith subiu ao palco novamente para receber o prêmio de Melhor Ator.

Após o incidente, Will pediu desculpas em seu Instagram e ainda foi para um retiro espiritual nos Estados Unidos.

Will Smith renunciou da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e não poderá comparecer a uma cerimônia do Oscar por dez anos