Um ano após aposentadoria por afasia, Bruce Willis posa em fotos divertidas com a filha

O astro Bruce Willis posou sorridente e bem-humorado na companhia de Tallulah Willis

Os fãs do ator Bruce Willis (67) ficaram emocionados com a aparição dele em novas fotos compartilhados no Instagram pela filha de 28 anos, Tallulah Willis.

As imagens chegaram à internet quase um ano depois de Willis anunciar sua aposentadoria após vir a público o diagnóstico de afasia. Elas mostram o ator sorridente, enquanto dança com a filha. Tallulah escreveu um textinho sem sentido e engraçado na legenda do álbum: “Clube de drama ~~ habilidades para a vida ~~ dedos cruzados comi um vegetariano no fim de semana RINDO MUITO”.

Os fãs do ator encheram o post de comentários carinhosos, "Dois fofos!”, exclamou uma pessoa. “Vocês são lindos e adoráveis”, elogiou outra. “Obrigada por essas imagens”, agradeceu uma terceira. “Amei o post, queremos mais fotos!”, pediu mais alguém.

Tallulah é a mais nova do casamento de Willis com Demi Moore (60), entre 1987 e 2000. Os dois ainda tiveram Rumer (34) e Scout (31). O ator ainda tem mais duas filhas, Mabel (10) e Evelyn (7), de seu atual casamento, com Emma Heming (44).

Rumer, a filha mais velha do ator está esperando o primeiro filho e também o primeiro neto do ator. Fontes disseram que o ator, protagonista da franquia de filmes Duro de Matar, segue de cabeça erguida para conhecer e se fazer presente na vida do netinho.

"Ele está determinado a permanecer coerente e lúcido o maior tempo possível para que seu neto tenha algumas lembranças felizes de um avô que esteve presente e ativo em sua vida", detalhou um insider. "Ele está certo de que este novo bebê terá o melhor que ele tem a oferecer”, concluiu.

A afasia consiste em um distúrbio de linguagem que afeta as capacidades de comunicação da pessoa. Ela decorre de uma lesão no cérebro, causada por uma pancada ou por um acidente vascular cerebral (AVC). Com isso, o paciente passa a ter dificuldades de compreensão e expressão, seja por meio de fala e/ou escrita.