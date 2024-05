Último adeus para o ator Paulo César Peréio aconteceu em velório no RJ

Corpo do ator Paulo César Peréio foi velado no Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira, 14. Ele faleceu aos 83 anos de idade

O último adeus para o ator Paulo César Peréio aconteceu nesta terça-feira, 14, no Estação Net Rio, no Rio de Janeiro. O caixão com o corpo dele foi colocado em um salão e ficou rodeado por coroas de flores.

O artista faleceu aos 83 anos de idade no último final de semana. Ele estava em tratamento contra uma doença hepática avançada.

Ele foi casado com a atriz Cissa Guimarães entre os anos de 1975 e 1990. Eles tiveram dois filhos juntos, Tomás e João Velho.

Velório do ator Paulo César Peréio - Foto: Marcello Sá Barretto / AgNews

Velório do ator Paulo César Peréio - Foto: Marcello Sá Barretto / AgNews

Homenagem de Cissa Guimarães para o ex-marido

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães prestou uma homenagem ao seu ex-marido, o ator Paulo César Peréio, ao falar sobre o último adeus para ele.

Na legenda, ela comentou sobre a despedida. "Peréio, meu amor, chegou o momento de darmos um até logo. Sou eternamente grata por tudo que me ensinou, me mostrou, pelos nossos filhos, pela nossa história, pela sua história… Vai na luz e continue brilhando. Estaremos por aqui sempre te aplaudindo e perpetuando seu legado. Te amo. Salve Paulo César Peréio!!!", disse ela.

Antes disso, a artista também fez outro post para homenagear o ex-marido e ator veterano. "Peréio, grande amor da minha vida, te sinto e te tenho nos nossos “sucedâneos “, Thomaz e João, que você pediu tanto para mim! Te agradeço meu amor, por tanto aprendizado e amor. Eu era uma menina e vc m mostrou o mundo e o amor pelo nosso ofício! Fizemos filhos e história meu amor, e agora temos nossos netos lindos p continuar nosso amor, que será sempre eterno! Brilhe, como sempre, nos palcos e telas d céu p q todos nós sejamos abençoados pelo seu talento, sua verdade e sua coragem! Te amo e te reverencio imenso! Obrigada pelos nossos sagrados filhos, obrigada, obrigada, obrigada! Vai na luz meu companheiro, com todo meu amor! Salve Paulo César Peréio!!!!!", falou.