Troy Kotsur é o primeiro ator portador de surdez a ganhar Oscar de Melhor Ator Coadjuvante

Troy Kotsur se torna o primeiro ator portador de surdez a receber prêmio na história do Oscar

CARAS Digital Publicado em 27/03/2022, às 22h28

A noite deste domingo, 27, foi histórica para o cinema. Troy Kotsur (53) foi o primeiro ator portador de surdez que venceu o Oscar na categoria de Melhor Ator Coadjuvante.

Intérprete do personagem Rossi, o artista que integra o elenco de CODA - No Ritmo do Coração, agradeceu ao prêmio usando linguagem de sinais, homenageando família, amigos e todos aqueles que se identificam com ele.

Antes mesmo da premiação, o ator já havia entrado para a história como o primeiro portador de surdez a ser indicado, mas sua performance não poderia ser ignorada pela Academia, que o entregou a estatueta.

Troy concorria na categoria contra Ciarán Hinds, por Belfast; Jesse Plemons, por Ataque dos Cães; J.K. Simmons, por Apresentando os Ricardos; e Kodi Smit-McPhee, por Ataque dos Cães.