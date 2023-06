Treat Williams publicou vídeo pouco tempo antes de sua morte aos 71 anos; confira

Conhecido por papéis em Chicago Fire e Everwood, Treat Williams morreu após acidente de trânsito

Morto aos 71 anos nesta segunda-feira, 12, o ator Treat Williams compartilhou um vídeo pouco tempo antes da fatalidade. Conhecido por seus papéis em séries de sucesso como Chicago Fire, Everwood e Hair, a estrela de Hollywood sofreu um acidente de moto no trânsito e não resistiu. Sua morte foi confirmada à revista People pelo seu agente, Barry McPherson.

No registro, compartilhado em seu Instagram, Treat Williams mostrou um pouco da sua rotina em sua casa de campo , localizada em Vermont, nos Estados Unidos. O vídeo mostra o espaço do imóvel, repleto de vegetações e árvores. "Hay Day", escreveu o ator na legenda da publicação, que conta com diversos fãs lamentando sua morte.

"[Cinco] horas atrás você estava compartilhando sua linda casa conosco e agora nós perdemos você. Enviando amor para seus entes queridos", escreveu uma. "Estou chocado com a notícia do seu falecimento. O meu coração está partido pela sua família", completou outro. "Coração partido. Descanse em paz, Treat", lamentou ainda um terceiro.

Treat Williams contava com pouco mais de 38 mil seguidores em seu perfil oficial da rede social. Ele costumava compartilhar fotos da sua casa de campo, momentos ao lado da família, seus hobbies pessoais e também de seu cachorrinho de estimação. "Não há cheiro melhor do que feno recém-cortado", escreveu em uma das publicações.

O ator morreu após se envolver em um acidente de moto em Vermont. De acordo com o depoimento de seu agente à revista People, a fatalidade aconteceu por volta das 17h desta segunda e envolveu um único carro e a motocicleta de Treat Williams. Acredita-se que o motorista do veículo não viu o ator quando estava virando na mesma curva que ele. Não houve mais feridos.

CONFIRA VÍDEO COMPARTILHADO POR TREAT WILLIAMS HORAS ANTES DO ACIDENTE: