Travis Scott anuncia lançamento de filme ao lado de icônico cineasta argentino

Além do argentino, rapper Travis Scott anuncia filme Circus Maximus com muito mistério e participação de outros cineastas famosos

Nesta última terça-feira, 25, o rapper texano Travis Scott revelou para seus seguidores que vai lançar um projeto para lá de ambicioso. Cercado de mistérios, o artista anunciou um poster do filme Circus Maximus, que assina roteiro e direção.

Além do artista nascido em Houston, o longa terá participações de grandes nomes do cinema, como o argentino Gaspar Noé, Nicolas Winding-Refn, Harmony Korine, Valdimar Jóhannsson e Kahlil Joseph, que vão dirigir a produção, que não teve mais nenhum detalhe revelado.

Segundo o poster compartilhado pelo artista, o filme será lançado nesta quinta-feira, 27, e até mesmo teria sido produzido pelo famoso estúdio A24, responsável por grandes nomes do horror atual, como Hereditário, Midsommar, X, Pearl, entre muitos outros. Porém, de acordo com o site norte-americano Variety, o estúdio negou qualquer envolvimento no projeto de Travis.

O anúncio do lançamento do filme para o dia 27 faz sentido se levarmos em consideração que Travis Scott lançará seu mais novo álbum nesta sexta-feira, 28. Após sete anos desde seu último lançamento, Astroworld, que foi sucesso mundial, o artista volta com tudo com Utopia, que foi incessantemente aguardado por seus fãs.

Através de seu perfil oficial no Twitter, o rapper e ex-namorado e pai de dois filhos com a empresária e socialite Kylie Jenner compartilhou um trecho de 32 segundos do filme. “Circus Maximus, nos cinemas dia 27 de julho! Ah, finalmente aqui! Nos vemos em Utopia!”, escreveu o artista.

A AMC, rede norte-americana de cinemas, divulgou a sinopse do filme e o que podemos esperar dele. “Prepare-se para entrar no Circus Maximus enquanto Travis Scott leva seu público a uma odisséia visual alucinante em todo o mundo, tecida pelos sons estridentes de seu aguardado álbum Utopia. O filme é uma jornada surreal e psicodélica, unindo um coletivo de cineastas visionários de todo o mundo em uma exploração caleidoscópica da experiência humana e do poder das paisagens sonoras”, dizia.

CIRCUS MAXIMUS JULY 27th pic.twitter.com/KJWBVYebh5 — TRAVIS SCOTT (@trvisXX) July 25, 2023