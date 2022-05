Jennifer Lopez chorou por não ser indicada ao Oscar

Novo documentário da cantora e atriz mostrou que Jennifer Lopez ficou decepcionada por não ser sido indicada ao Oscar

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 18h44

Nesta quarta-feira, 18, a plataforma de streaming Netflix liberou o trailer o documentário Halftime, estrelando Jennifer Lopez (52). Em uma das cenas do clipe, a cantora apareceu chorando após não ser indicada ao Oscar.

Em 2020, enquanto se preparava para o intervalo do Super Bowl, a artista também estava divulgando seu filme "As Golpistas". Mesmo recebendo críticas positivas por conta de sua atuação no filme, a noiva de Ben Affleck (49) não chegou a ser indicada ao maior prêmio do cinema.

No trailer, a atriz ainda lembrou os comentários negativos feitos sobre ela durante sua extensa carreira. "Eu vivi aos olhos do público e realmente acreditei muito no que eles disseram", disse Jennifer em um trecho do trailer.

O noivo de Jennifer Lopez, também aparece no documentário e contou sobre as críticas feitas à cantora: "Uma vez eu perguntei para ela: 'isso não te incomoda?' e ela respondeu: 'eu esperava isso'".

Confira aqui o trailer do novo documentário de Jennifer Lopez!