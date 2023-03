Top Gun: cada minuto com o rosto de Tom Cruise na tela lhe rendeu R$ 4 milhões

Ator Tom Cruise teria recebido uma bolada no segundo filme de Top Gun, estreado em 2022

Parece que Tom Cruise recebeu uma bolada por cada minuto de tempo de tela no filme 'Top Gun: Maverick'. Pelo menos é o que diz o estudo da Trading Pedia.

Primeiro, eles calcularam quanto cada ator indicado ao Oscar ganhou por tempo de aparição na trama. No entanto, o que eles garantiram é que nem sempre um indicado ao Oscar é o que fatura mais, dando como exemplo nosso querido Cruise.

No papel como Pete "Maverick" Mitchel, ele teria recebido o salário de US$ 100 milhões (R$ 506 milhões), incluindo um adiantamento e parte dos lucros das bilheterias, segundo a revista Variety.

Fazendo as contas, cada minuto que o rosto do ator aparece na tela teria lhe rendido US$ 885 mil, o que convertendo dá mais de 4 milhões e 400 mil reais.

Jennifer Lawrance também foi MUITO bem paga

Em segundo lugar nesse ranking de quantia por minuto dos atores que não foram indicados ao Oscar deste ano está Jennifer Lawrance, que acredita-se ter recebido US$ 12 milhões por seu papel como Lynsei no filme 'Causeway', recebendo o equivante a US$ 171 mil, ou R$866 mil por minuto.