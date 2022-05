Tom Cruise revela que não permitiria que 'Top Gun: Maverick' fosse lançado em plataformas de streamings; entenda

Em Cannes, Tom Cruise fala sobre a estreia de 'Top Gun: Maverick' e honra seu compromisso com os donos de cinemas

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 15h30

Com 2 anos de atraso, finalmente vai acontecer a estreia de Top Gun: Maverick!

Previsto para estrear em junho de 2020, o filme teve sua data de lançamento adiada por causa da pandemia do coronavírus.

Na última terça-feira, 17, o longa foi apresentado durante o Festival de Cannes e contou com a presença de Tom Cruise (59).

É claro que o ator e produtor não deixou de falar algumas palavras. Durante seu discurso, ele afirmou que não permitiria que o filme fosse lançado diretamente em plataformas de streamings.

Por mais que o streaming tenha sido uma solução durante o período de isolamento, pelo compromisso que tem com donos de cinemas, Cruise não gosta da ideia.

“Isso não vai acontecer. Nunca”, começou dizendo. “Eu passei muito tempo com donos de cinemas, com os pipoqueiros, com as pessoas que fazem tudo isso acontecer”.

“Por favor, eu sei pelo que vocês estão passando. Eu faço filmes para as telonas”, garantiu o norte-americano.

Tom também fez questão de contar que costuma ir secretamente ao cinema. “Eu coloco meu chapéu e sento na plateia com todo mundo”, brincou.

Confira o trailer de Top Gun: Maverick, postado pelo próprio Tom Cruise: