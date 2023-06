Titanic: Filme usou imagens reais do naufrágio do icônico navio durante produção

Dirigido por James Cameron, clássico do cinema, Titanic, completa 25 anos de seu lançamento

Há exatos 25 anos, um dos maiores clássicos da história do cinema estava sendo lançado! O filme Titanic, que representa o naufrágio do navio de mesmo nome que acabou deixando 1.500 pessoas mortas, foi um grande sucesso. A maioria ficou sabendo do acidente que aconteceu há 111 anos, através do amor de Jack, vivido por Leonardo DiCaprio, e Rose, interpretada por Kate Winslet.

Dirigido pelo gênio James Cameron, o longa é lembrado também por ser um dos mais caros da história da sétima arte, sendo o terceiro mais rentável de todos os tempos. Para poder comandar a produção do filme, Cameron visitou por 33 vezes os restantes do transatlântico para conseguir gravar imagens reais do navio, incluindo no corte final, mesclando com as miniaturas construídas.

Algumas imagens do navio feitas embaixo d’água foram usadas no começo do filme, como revelou a Enciclopédia Britannica. “Eu me sinto muito ligado à história, depois de ter mergulhado 33 vezes no naufrágio. Quanto mais você estuda, mais contagiado pela história do Titanic você fica. Digo sempre como é frágil. Você acha que o entende até se aproximar e ver que tem muito mais complexidade na história”, contou James Cameron, durante conversa com o canal de televisão, CBS. Entrevista que foi resgatada pelos internautas após a notícia do desaparecimento de um submarino que levava turistas para verem os destroços do barco.

Vídeo mostra imagens inéditas

dos destroços do Titanic: https://t.co/YIka1sQlFopic.twitter.com/4EiS8SnwvM — O POVO (@opovo) February 17, 2023

Bilionário e seu filho estão no submarino que foi ver o Titanic

Nesta semana, os olhares do mundo estão voltados para as buscas do submarino que desapareceu ao tentar visitar os destroços do Titanic no local do naufrágio em alto mar. A BBC informou que um bilionário e seu filho estão entre os ocupantes do submarino. O empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho, Suleman Dawood, de 19 anos, embarcaram em uma viagem para visitar os destroços do Titanic e a família não teve mais contato com eles. Ele é cidadão britânico e vice-presidente da Engro Corporation, um conglomerado de investimentos em fertilizantes, fabricação de veículos e tecnologia. é um dos curadores do Instituto SETI, que pesquisa sobre a vida no universo, e também trabalha para o Prince's Trust Internacional, que é uma instituição criada pelo Rei Charles III quando ainda era um príncipe herdeiro.