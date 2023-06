'Superman: Legacy': Descubra quem substituirá Henry Cavill como o novo Superman em reboot da franquia!

David Corenswet tem 29 anos e é famoso pela série 'Look Both Ways' estrelará como Superman no lugar do galã, Henry Cavill

O ator David Corenswet, da série Look Both Ways, vai substituir Henry Cavill no novo filme do Super-Homem, Superman: Legacy, com direção de James Gunn. O ator já atuou em papéis menores em projetos como Pearl, com a brasileira Mia Goth; Look Both Ways, da Netflix; e The Politician.

Segundo o site Deadline, o americano de 29 anos vestirá a capa do herói no reboot da franquia e será acompanhado de Rachel Brosnahan, que dará vida a Lois Lane. Rachel já venceu o Emmy e o Globo de Ouro ao viver a protagonista da série "Maravilhosa Sra. Maisel” (2017–2023). Ela já havia recebido uma indicação ao Emmy em 2015 por House of Cards (2013-2015).

De acordo com a publicação, os dois atores tiveram que fazer testes, caracterizados como os personagens, para os co-presidentes da DC, Peter Safran e James Gunn. Superman: Legacy mostrará a jornada do protagonista para conciliar a sua ascendência kriptoniana com a criação entre os humanos como Clark Kent, de Smallville.

Apesar de seus protagonistas já estarem definidos, Superman: Legacy ainda precisa escalar o resto do elenco para papéis como o vilão Lex Luthor. O filme será dirigido por James Gunn, codiretor da DC ao lado de Peter Safran, que será o produtor. A dupla trabalha na reformulação das obras do estúdio e na criação de um universo interligado, similar ao da Marvel, como já foi visto em The Flash (2023). O longa tem previsão de estrear em 11 de julho de 2025.

O reboot de Superman faz parte de uma repaginação de todo o universo DC. Cavill chegou inclusive a deixar o papel de Geralt de Rivia em The Witcher, série da Netflix, para voltar ao personagem, que o transformou em um astro mundial, mas acabou sendo limado do reboot dias após anunciar a novidade em suas redes sociais.

Gal Gadot revela bastidores de negociação para 'Mulher Maravilha 3'

Durante sua participação em um evento realizado em São Paulo na última semana, Gal Gadot falou sobre a possibilidade de voltar a interpretar a "Mulher-Maravilha". Recentemente, com James Gunn assumindo a DC, muito se especulou sobre o futuro da atriz nesse universo.

Segundo a Entertainment Tonight, a atriz explicou que decisões estão sendo tomadas nos bastidores e que em breve novidades serão reveladas para os fãs da "Mulher Maravilha": "As coisas estão sendo trabalhadas nos bastidores", disse Gadot ao ET, "e assim que chegar o momento certo, você saberá", afirmou.