Sheron Menezzes exibe primeiros cliques de seu novo filme da Netflix 'Carga Máxima': ''Não vejo a hora de assistirmos juntos!''

Sheron Menezzes compartilhou as primeiras imagens de seu novo filme da Netflix, Carga Máxima

CARAS Digital Publicado em 13/04/2022, às 17h46

Nesta quarta-feria, 13, Sheron Menezzes (38) decidiu usar suas redes sociais para exibir os primeiros cliques de seu mais novo projeto, Carga Máxima, primeiro filme de ação brasileiro da Netflix.

A atriz publicou uma série de registros onde ela aparece nos bastidores das gravações ao lado de Thiago Martins (33), enquanto ambos estão caracterizados como os seus personagens.

Na legenda, ela falou com carinho do momento: "Eu tava louca pra dividir essas fotos com vocês e não vejo a hora de assistirmos juntos! É bastidor que vocês querem? Então olha uma amostrinha de como virei 'pilota' de caminhão para fazer o primeiro filme de ação brasileiro da Netflix! Eu amei e depois eu conto e mostro mais como foi essa aventura!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Arrasou!", disse um. "Já estou louca pra ver!", escreveu outro. "Que demais!", falou um terceiro.

Confira os cliques de Sheron Menezzes nos bastidores de seu novo filme da Netflix, Carga Máxima: