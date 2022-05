Shakira, Tom Hanks e Winnie Harlow marcam presença na pré-estreia do filme "Elvis" em Cannes

Celebridades marcaram presença com looks elegantes na pré-estreia do filme baseado na carreira de Elvis

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 16h32

Nesta quarta-feira, 25, o filme baseado na vida de Elvis Presley teve sua pré-estreia no Festival de Cannes e contou com a presença de várias celebridades.

Shakira compareceu ao evento sorridente em um vestido preto longo com fenda lateral no tapete vermelho no Festival francês. A cantora completou o look com luvas da mesma cor.

A modelo Winnie Harlow, que veio para o Brasil curtir o Carnaval, esbanjou beleza no red carpet com um vestido rosa.

O ator coadjuvante no filme Elvis, Tom Hanks apareceu simpático no tapete vermelho de Cannes com um look all-black composto por terno e camisa.

O cantor Ricky Martin também marcou presença na pré-estreia com um smoking clássico. O intérprete de Elvis no novo filme, Austin Butler, também apostou em um smoking.

Austin Butler contou como foram as gravações de Elvis

O protagonista da biografia de Elvis passou por um momento difícil logo após encerrar as gravações do filme. "Um dia depois eu acordei às 4 da manhã com uma dor muito forte e fui levado às pressas ao hospital", contou Austin Butler para a revista americana GQ neste dia 25.

O ator estava com um vírus que causou sintomas similares à apendicite e teve que ficar uma semana de cama.

Austin ainda contou que houveram outras mudanças em seu corpo após interpretar "o rei do rock". "Minha família disse que eu não soava mais o mesmo", revelou o protagonista do novo filme.

"Elvis" é dirigido por Baz Luhrmann, responsável pelo musical Moulin Rouge, e chega aos cinemas em junho.