Selton Mello é convidado para fazer parte da Academia organizadora do Oscar

É DO BRASIL!

O ator Selton Mello e outros brasileiros receberam o convite para a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood

29/06/2022

Na última terça-feira, 28, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood divulgou a lista dos novos convidados para se tornarem membros.

Entre as 397 pessoas de 54 países, o ator Selton Mello (49) e outros brasileiros foram convocados.

Se todos da lista aceitarem, a organização responsável pelo prêmio Oscar começará a contar com 10.665 membros, que podem votar na premiação já no ano de 2023.

Os outros brasileiros que estão na lista são: Bruno Barreto, diretor de Crô: O filme e Flores raras, Jeferson De, diretor de Doutor Gama, Emilio Domingos, diretor de documentários como Favela É Moda, Sara Silveira, produtora de As boas maneiras, Ilda Santiago, diretora do Festival do Rio, e Waldir Xavier, engenheiro de som de A vida invisível.

Além disso, a cantora Billie Eilish e o irmão Finneas O'Connel também foram convidados para fazerem parte da Academia.

