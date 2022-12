Samuel L. Jackson é pego curtindo conteúdo indecente nas redes sociais

Ator Samuel L. Jackson curtiu conteúdo impróprio sem saber que likes eram públicos

O ator Samuel L. Jackson (74) pagou, digamos, um mico nas redes sociais. Isso porque sem saber que as curtidas do Twitter podiam ser vistas por seguidores, ele saiu dando likes em diversos tweets indiscretos.

O artista, que atuou em grandes clássicos como Pulp Fiction e Django Livre, curtiu vários vídeos pornográficos de mulheres e homens se relacionando. Mal sabia ele que o mundo inteiro poderia ver o que ele estava bisbilhotando na web.

Com milhares de internautas avisando o ator, ele removeu as curtidas inapropriadas, mas não falou sobre o assunto. A mídia norte-americana noticiou muito o caso do veterano e a web foi enchida de memes. Que Natal, hein?

"Vocês me fizeram pensar que Samuel L. Jackson morreu, acontece que ele foi pego curtindo pornografia. Deixe esse homem ser um velho com tesão em paz!", defendeu um fã.

Confira os tweets de internautas sobre caso de Samuel Jackson:

“Uhhh Mr. Samuel L Jackson, your likes are pub-” pic.twitter.com/5OevzK7kW6 — K-Pop David Lynch (@firagawalkwthme) December 21, 2022