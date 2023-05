Samantha Weinstein, de 'Carrie, a estranha', morre aos 28 anos

Atriz lutava contra um câncer de ovário há dois anos e morreu no último dia 14

A atriz famosa pelo papel em 'Carrie, a estranha' , Samantha Weinstein, morreu aos 28 anos no último dia 14. Ela foi diagnosticada com um câncer de ovário há dois anos.

Em seu Instagram, o falecimento da talentosa atriz, que começou ainda criança, foi confirmada."Olá de outra dimensão. Sam morreu no dia 14 de maio às 11h25, cercada por seus entes queridos no Princess Margaret Hospital, em Toronto"

"Depois de dois anos e meio de tratamento contra o câncer e uma vida inteira viajando ao redor do mundo, dando voz a uma infinidade de animais de desenho animado, fazendo música e sabendo mais sobre a vida do que a maioria das pessoas jamais saberá, ela parte para sua próxima aventura", finalizou o comunicado no perfil da atriz. Seu primeiro papel principal foi como Josephine em Big Girl, de 2005, quando ela tinha apenas 10 anos de idade.

O pai, David Weinstein, confirmou a morte ao jornal Global News Canada e afirmou: "Sam era, na verdade, a personificação de um raio de sol. Ela era tão cheia de energia positiva que qualquer pessoa que a conhecesse diria que ela iluminava todos os cômodos pelos quais passava". A mãe Jojo disse que ela "mudou a vida de todos".

Veja foto: