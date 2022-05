Rodrigo Simas surge ao lado de Giovanna Antonelli durante bastidores de filme

Rodrigo Simas compartilhou um pouco dos bastidores de seu novo filme ao lado de Giovanna Antonelli e grande elenco

Nesta sexta-feira, 6, Rodrigo Simas (30) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco dos bastidores de seu novo filme.

O ator então publicou8 uma série de cliques onde ele aparece caracterizado como seu personagem, durante as gravações, ao lado de Giovanna Antonelli (46), Pedroca Monteiro (42) e Polly Marinho (39), que também fazem parte do elenco.

Na legenda, Rodrigo apenas escreveu alguns emojis de claquete, representando o ato da gravação.

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Tudo pra mim!", disse um. "Arrasa!", falou outro. "O elenco de milhões!", escreveu um terceiro.

Novo visual, nova personagem!

Recentemente, Giovanna Antonelli mostrou o novo visual justamente para uma personagem, justamente no filme, em que Rodrigo Simas exibiu os bastidores.

"Essa é Bia, do filme Apaixonada! E esse é seu visual, que agora eu to curtindo por 4 semanas, antes de mudar de novo! Amei!", contou ela na legenda do post.

Confira os cliques de Rodrigo Simas ao lado de Giovanna Antonelli nos bastidores de filme: